A Polícia Civil (PCMG) está investigando um caso de racismo em um curso técnico de farmácia, em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio. O caso, segundo a denúncia, aconteceu no dia 30 de abril. Larissa Caroline de Lima afirma que foi chamada de “macaca” em um grupo de conversa no WhatsApp criado por alunos do curso.

“Não tinha noção disso e quando fui falar com ela, ela confirmou que sim, que me chamou de macaca mesmo. Isso aconteceu dentro da sala de aula”, disse Larissa à reportagem da Super Rádio Tupi.

Larissa contou ainda que procurou os responsáveis pelo curso, mas que não recebeu o apoio necessário. De acordo com ela, o coordenador da unidade afirmou que, mesmo com as provas e o boletim de ocorrência, não poderiam fazer nada.

“Só após a polícia ir até eles com a investigação que fizeram uma nota de esclarecimento relatando que houve o afastamento da aluna”, ressaltou Larissa.

Dentre as mensagens estavam "E tu cheio de assunto com essa macaca lá fora ontem" e "Essa macaca está de piada com você".

A reportagem da Super Rádio Tupi entrou em contato com a Polícia Civil que ainda não se posicionou sobre o caso.