Militares da Polícia Militar Ambiental de Minas Gerais, que estavam indo em comboio para o Rio Grande do Sul, apreenderam um assaltante menor de idade quando passavam em Santa Catarina, na noite dessa quinta-feira (9).

Segundo informações da Polícia Militar, o comboio passava pela BR-101, na cidade de Araranguá, quando avistaram um veículo fugindo de policiais do estado catarinense.

Diante do fato, os policiais realizaram um cerco na rodovia e, junto com a polícia local, pegaram o assaltante que havia roubado o veículo de um motorista de aplicativo. O menor de idade foi apreendido. Ele portava uma arma de fogo falsa.

Tragédia no Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul sofre a maior catástrofe climática de sua história. O número de mortes causadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul subiu para 113, nesta sexta-feira (10). Segundo o balanço mais recente da Defesa Civil, o número de desaparecidos chega a 146 pessoas. De ontem para hoje o número de feridos mais que dobrou, passando de 374 para 756.

Ao todo, 1.916.070 gaúchos foram afetados pelas chuvas fortes que atingiram o estado, sendo que 69.617 pessoas foram encaminhadas a abrigos públicos e 337.116 estão desalojados. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul também informou que 70.863 gaúchos e 9.984 animais foram resgatados.

As chuvas que atingiram o estado provocaram danos e alterações no tráfego nas rodovias estaduais gaúchas. Atualmente, são 75 trechos em 47 rodovias com bloqueios totais e parciais, entre estradas e pontes. Além disso, a tragédia climática impactou outros serviços, pois 163.313 pontos sem energia elétrica e 385.361 pessoas estão sem abastecimento de água.