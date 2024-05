Uma carreta dos Correios carregada com donativos para o Rio Grande do Sul tombou, na noite de quarta-feira (8/5)

Uma carreta dos Correios carregada com donativos para o Rio Grande do Sul tombou, na noite de quarta-feira (8/5), na Rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo. As caixas com as doações caíram na pista após o tombamento. Equipes da estatal conseguiram recuperar a carga.

"O motorista sofreu ferimentos leves e passa bem. Durante a noite, equipes da estatal realizaram uma operação e recuperaram os donativos envolvidos no acidente. Toda a carga com doações destinadas às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul foi recuperada e já está seguindo o fluxo postal normalmente", disse o Correios, em nota.

Doações

Toda a rede de atendimento dos Correios nas regiões Nordeste, Sudeste, Sul e no Distrito Federal está recebendo e transportando itens como água, alimentos de cesta básica, material de higiene pessoal, material de limpeza seco, roupas de cama e de banho e ração para pet.