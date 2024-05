Duas pessoas ficaram feridas nesta quinta-feira (2) depois que um helicóptero derrubou uma tenda sobre as vítimas. A estrutura faz parte do Agrishow 2024, maior feira do agronegócio do Brasil.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Ribeirão Preto, cidade onde está sendo realizado o evento, o acidente aconteceu por volta de 9h. A polícia está no local.

De acordo com o Agrishow, as duas vítimas já foram socorridas pela equipe médica do Corpo de Bombeiros que atua na feira e por unidades de socorro do evento: uma UTI móvel e uma ambulância da organização.

"As vítimas receberam os primeiros socorros ainda no local e foram transferidas aos hospitais da região. A organização informa que está apurando as causas do acidente, bem como prestando assistência aos envolvidos", afirmam.