Nove militares morreram no norte da Colômbia em um acidente de helicóptero quando viajavam para o departamento de Bolívar (norte), onde o Exército enfrenta o maior cartel de cocaína, informaram autoridades nesta segunda-feira (29).

"Lamento a morte dos nove integrantes do voo do helicóptero do Exército que caiu e que estava abastecendo de tropas o sul de [departamento de] Bolívar nas operações contra o Clã do Golfo", indicou o presidente Gustavo Petro em X, antes Twitter.

O mandatário nem a instituição castrense especificaram as razões do acidente. Também não indicaram se teve relação com o cartel de origem paramilitar, conhecido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), o nome que reivindicam seus mais de 4 mil combatentes, segundo dados da inteligência militar.

O helicóptero MI-17 de fabricação russa "cumpria [uma] missão de abastecimento" em uma zona conhecida como Santa Rosa quando caiu. Entre os tripulantes havia um coronel e oito oficiais de patente média.

"Não há sobreviventes", assegurou o Exército à AFP.

Além de traficar cocaína para a América Central e do Norte, o Clã do Golfo controla o trânsito terrestre de migrantes para o Panamá através da perigosa selva do do Darién, epicentro da migração irregular para os Estados Unidos.

Em fevereiro, quatro militares colombianos morreram em um acidente de um helicóptero Black Hawk quando seguiam para uma base aérea na fronteira com o Panamá.

No mesmo mês, cinco policiais morreram após a queda de outro helicóptero no departamento de Antioquia (noroeste).

