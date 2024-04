Mulher é presa no Rio Grande do Sul suspeita de matar enteado de 1 ano e três meses

FOLHAPRESS - Um menino de 1 ano e três meses morreu ao sofrer traumatismo craniano enquanto estava sob os cuidados da ex-madrasta. O caso ocorreu em Pelotas, no interior do Rio Grande do Sul, na última segunda (22/4). A jovem, de 21 anos, que não teve o nome divulgado, foi presa e vai responder por homicídio.





Segundo informações do boletim de ocorrência, a criança chegou ao pronto-socorro de Pelotas com lesões na cabeça e teve a morte cerebral declarada pelos médicos. A jovem alegou que o menino caiu enquanto tomava banho, mas a polícia descartou a hipótese após identificar lesões incompatíveis com acidente doméstico. Laudo preliminar também indica que a criança foi vítima de espancamento.





O pai do menino não estava no local no momento do crime e estava separado da jovem havia um mês, ainda de acordo com a polícia. Ele já foi ouvido na investigação.

A suspeita foi encaminhada para a Penitenciária Estadual de Rio Grande (Perg). Não foi informado se ela já tem advogado.





O boletim de ocorrência aponta um possível histórico de violência contra a criança. Segundo o documento, o menino já havia sido atendido no pronto-socorro com uma fratura na perna há alguns meses. O BO diz que o Conselho Tutelar foi chamado à época, mas a Secretaria de Assistência Social do município afirma que não foi acionada para atender essa família.

Leia também: ‘Eu era bem pequeninho’: Menino viraliza ao contar seu processo de adoção



Uma testemunha da vizinhança onde o caso aconteceu disse, em depoimento à polícia, suspeitar de possíveis agressões contra a criança em outras ocasiões.





O caso está na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A investigação indica que a mãe biológica da vítima não vive mais em Pelotas e não era presente na vida do menino.