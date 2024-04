Novas imagens divulgadas pela Polícia Civil do Mato Grosso (PCMT) mostram o momento em que mãe e filho invadem uma casa no munícipio de Peixoto de Azevedo, a 692 quilômetros de Cuiabá, e atiraram contra pelo menos oito pessoas que estão reunidas para uma festa de aniversário. O crime ocorreu no domingo (21/4).

A pecuarista Inês Gemilaki, de 48 anos e o filho dela, o médico Bruno Gemilaki Dal Poz, de 28 foram presos na última terça-feira (23/4) pelo homicídio de dois idosos que estavam dentro da casa.

As vítimas foram identificadas como Pilson Pereira da Silva, de 69 anos, e Rui Luiz Bogo, de 81 anos. Além deles, um padre que estava na casa invadida foi atingido por um dos disparos e levado para o hospital da cidade.

A polícia trabalha com a hipótese de que o crime foi motivado por uma dívida de R$ 60 mil, referente a um aluguel, que os criminosos tinham com o dono da casa. O alvo dos criminosos, no entanto, escapou dos tiros.

Segundo a PCMT, o cunhado e o marido da pecuarista também foram presos, suspeitos de estarem envolvidos do crime. Eles devem responder pelos crimes de duplo homicídio e associação criminosa.

VEJA MOMENTO DA INVASÃO

As câmeras de segurança da casa também flagraram o momento em que mãe e filho deixam o local, após o crime. Os dois olham para a câmera, sorriem e simulam disparos. O médico Bruno Gemilaki Dal Poz, que trabalha na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade está com uma espingarda calibre 12 e Inês Gemilaki porta um revólver.