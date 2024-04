A Polícia Militar prendeu, nesta segunda-feira (22/4), em Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio de Janeiro, o suspeito de matar a analista do Tribunal de Constas do Rio (TCE-RJ), Karen Mancini, de 39 anos.



Contra Clodoaldo Queiroz de Oliveira, de 41 anos, havia um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça do Rio, no domingo (21). Ele é acusado de matar Karen a pauladas na Estrada Manoel Homem de Gouveia, em Lumiar, em Nova Friburgo.



O preso chegou a prestar depoimento no dia do crime, no sábado (20), mas foi liberado por falta de provas. Desde então ele era considerado foragido.



De acordo com o laudo emitido pelo IML, Karen morreu de “traumatismo craniano encefálico em consequência de ação contundente”.



Karen foi enterrada, nesta segunda-feira (22), no Cemitério da Cacuia, na Ilha do Governador.