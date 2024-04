O sepultamento de Paulo Roberto Braga, o ‘tio Paulo‘, um idoso de 68 anos que teve o corpo levado por uma mulher a um banco na última terça-feira (16) para solicitar um empréstimo de R$ 17 mil, está marcado para ocorrer neste sábado (20), às 11h30, no Cemitério de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio.



O processo para decidir sobre o enterro do corpo de Paulo levou quase três dias no Instituto Médico Legal (IML) de Campo Grande, aguardando a emissão da guia de sepultamento, um documento que reúne todas as informações do falecido necessário para o registro do enterro.



O corpo de Paulo Roberto foi liberado na quarta-feira (17) por uma mulher que se identificou como irmã de Érika de Souza, a mesma que o acompanhara até a agência bancária. Ela apresentou uma Declaração de Hipossuficiência para garantir que o sepultamento de Paulo Roberto fosse realizado sem custos. Durante a liberação, outras três pessoas, que afirmaram ser parentes e vizinhos, estavam presentes.



Segundo o laudo de exame de necropsia, o idoso faleceu entre 11h30 e 14h30 da última terça-feira (16), impossibilitando a determinação se a morte ocorreu antes ou depois de sua visita ao banco. A causa da morte foi apontada como broncoaspiração do conteúdo estomacal e falência cardíaca. O laudo também menciona que a rigidez cadavérica se desenvolve progressivamente, começando pela nuca e se estendendo para os membros.



Paulo Roberto passou uma semana internado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Bangu devido a uma infecção pulmonar e recebeu alta na segunda-feira (15), um dia antes de falecer. Um vídeo viralizado mostra Érika conversando normalmente com a vítima, pedindo que ele assinasse um documento autorizando o recolhimento dos R$ 17 mil. Funcionários do banco suspeitaram da situação e chamaram equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que declararam o óbito às 15h20.