Novos vídeos mostram Érika de Souza Vieira Nunes, sobrinha de Paulo Roberto Braga, 68 anos, o ‘Tio Paulo’ entrando na agência bancária com objetivo de sacar R$ 17 mil de um empréstimo.

Nas imagens, a mulher aparece empurrando Paulo Roberto em uma cadeira de rodas pelas ruas de Bangu, bairro da Zona Oeste do Rio, e também na agência bancária. Já no estabelecimento, é possível observar que Érika segura a cabeça do idoso para não levantar suspeitas. Ela para com ele na entrada de cadeirantes, se direciona para a porta giratória, e só depois o encontra novamente.

A reportagem também teve acesso às imagens em que Paulo Roberto Braga aparece vivo na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Bangu. Nas fotografias, o idoso aparece se alimentando, ao lado de Érika, durante tratamento contra uma pneumonia. Ele recebeu alta da unidade na segunda-feira (15).

Também há expectativas para que Érika seja transferida, nesta sexta-feira (19), para o Complexo Penitenciário de Bangu, na Zona Oeste.