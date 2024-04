A fuga de um macaco do BioParque do Rio, na Zona Norte, foi flagrada por câmeras de segurança do zoológico, nesta quinta-feira (18).



O animal percorreu mais de 2 km e foi parar no Presídio Evaristo de Moraes, em São Cristóvão, onde foi capturado por agentes da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).



Pelas imagens, é possível ver o macaco no momento que tenta entrar no local. Ele insiste e da segunda vez tenta pela parte alta do muro. A câmera interna do presídio flagrou o animalzinho “conhecendo” tranquilamente o local.



Após capturarem o animal, os agentes da Seap comunicaram o BioParque do Rio, que foram até a penitenciária para resgatar o fujão, que passa bem.