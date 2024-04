Depois da polêmica envolvendo influenciadores digitais - que têm recomendado a contratação de uma assessoria especializada na obtenção do salário-maternidade - diversas pessoas levantaram questionamentos sobre o benefício, que pode ser alcançado de forma 100% gratuita pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A solicitação do benefício é gratuita e deve ser feita diretamente pelos canais do instituto - no app Meu INSS. O "salário-maternidade" é um benefício oferecido a trabalhadoras que deram à luz ou adotaram uma filha ou filho, desde que tenham feito ao menos 10 contribuições à Previdência antes da gravidez ou do processo de adoção. O valor varia de acordo com a beneficiária, sendo calculado pela média dos últimos salários recebidos, na maior parte dos casos.

Como pedir o salário-maternidade?

Entre no Meu INSS;

Clique no botão“Novo Pedido”;

Digite “salário-maternidade urbano”;

Na lista, clique no nome do serviço/benefício;

Leia o texto que aparece na tela e avance seguindo as instruções.

Cada um dos casos exige comprovações e solicitações diferentes. Entenda:

Empregada (só de empresa)

Onde pedir: na empresa

Quando pedir: a partir de 28 dias antes do parto ou a partir do parto

Como comprovar: atestado médico (caso se afaste 28 dias antes do parto), certidão de nascimento ou de natimorto

Desempregada

Onde pedir: no aplicativo Meu INSS

Quando pedir: a partir do parto

Como comprovar: certidão de nascimento

Duração do benefício: 120 dias

Demais asseguradas

Onde pedir: no aplicativo Meu INSS

Quando pedir: a partir de 28 dias antes do parto ou a partir do parto

Como comprovar: atestado médico (caso se afaste 28 dias antes do parto), certidão de nascimento ou de natimorto

Duração do benefício: 120 dias

Adoção

Todos os adotantes

Onde pedir: no aplicativo Meu INSS

Quando pedir: a partir da adoção ou guarda para fins de adoção

Como comprovar: termo de guarda ou certidão nova

Duração do benefício: 120 dias

Aborto não-criminoso



Empregada (só de empresa)

Onde pedir: na empresa

Quando pedir: a partir da ocorrência do aborto

Como comprovar: atestado médico comprovando a situação

Duração do benefício: 14 dias

Demais trabalhadoras

Onde pedir: no aplicativo Meu INSS

Quando pedir: a partir da ocorrência do aborto

Como comprovar: atestado médico comprovando a situação

Duração do benefício: 14 dias

Documentação

Ao solicitar o benefício à entidade de seguro social, o interessado deverá ter em mãos: