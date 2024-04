Nos últimos dias, influenciadores digitais têm recomendado a contratação de uma assessoria especializada na obtenção do salário-maternidade, mas o benefício pode ser alcançado de forma 100% gratuita pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). As publicações têm viralizado nas redes sociais, indo de encontro às recomendações do órgão, que pede que o benefício seja solicitado apenas pelas gestantes.

Viih Tube, Eliezer, Claudia Raia, Tatá Werneck, Maiara e Maraisa, e outros nomes aparecem na lista de influenciadores que divulgaram o golpe.

O "salário-maternidade" é um benefício oferecido a trabalhadoras que deram à luz ou adotaram uma filha ou filho, desde que tenham feito ao menos 10 contribuições à Previdência antes da gravidez ou do processo de adoção.

O valor varia de acordo com a beneficiária, sendo calculado pela média dos últimos salários recebidos, na maior parte dos casos.

Ao acessar o site da assessoria indicada pelos famosos, o usuário lê o seguinte texto: "Oportunidade exclusiva para mães e gestantes que desejam ter acesso ao Auxílio Maternidade".

Após clicar em um botão com a mensagem "Quero descobrir se tenho direito", o interessado é convidado a preencher um formulário, que pede uma série de dados pessoais como nome completo, CPF, WhatsApp e e-mail.

Acontece que, de acordo com o INSS, a solicitação do benefício é gratuita e deve ser feita diretamente pelos canais do instituto e é preciso cuidado para evitar golpes. "A única forma legal e correta de se pedir o benefício é pelo Meu INSS", diz nota do órgão.

Essa não é a primeira vez que as publicações são feitas e viralizam de forma desenfreada; ainda em 2023, alguns artistas também divulgaram assessorias para as mães. Na época, o governo federal chegou a divulgar um alerta sobre esse tipo de serviço.

Diante da popularidade desenfreada das divulgações nas redes, o INSS acionou a Advocacia-Geral da União (AGU) para que tome as providências que julgar necessárias a respeito das publicações. A informação é do jornal O Globo.