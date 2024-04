A Polícia Civil apura as causas do grave acidente de trânsito que tirou as vidas de mãe e filho, no fim da noite de domingo (7), em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio.



O carro que Iasmin Pereira e o filho, Isaac, de apenas cinco meses, estavam foi atingido por outro veículo, na Estrada da Ilha.

Ainda não há informações sobre o sepultamento de mãe e filho. Além disso, outras duas vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas ao Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, com ferimentos leves: uma criança de sete anos e o jovem Werlly Pereira, de 24.