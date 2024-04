Policial dá tapa na cara de jovem no metrô

Um vídeo em que um policial militar aparece dando um tapa no rosto de uma jovem caída no chão, na Estação da Luz, do metrô de São Paulo, viralizou nas redes sociais neste domingo (7).

Nas imagens, a vítima, que aparece caída no chão, não apresenta nenhuma resistência à abordagem do agente de segurança e, mesmo assim, é agredida.

O vídeo mostra ainda o policial gritando “abaixa a mão para mim, abaixa a mão para mim”. Em seguida, o agente de segurança dá um tapa no rosto da menina. A intensidade foi tão grande, que é possível ouvir um forte barulho causado pelo impacto. Ainda não há informação de quando a ocorrência aconteceu.



“Acabei de ser agredida aqui, ó. Acabei de ser agredida por aquele policial sem necessidade nenhuma”, diz a jovem.

Até a última atualização desta reportagem, as imagens, postadas no perfil de Leonora Aquilla, coordenadora municipal da diversidade e integrante da Comissão de Ética do MDB, já haviam sido vistas mais de 600 mil vezes.