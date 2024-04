Allan das Chagas Araújo, 32 anos, preso após dirigir bêbado e atropelar cinco ciclistas na noite de sexta-feira (5/4), já foi condenado por atropelar e matar um pedestre enquanto dirigia embriagado e em alta velocidade.

Segundo Roani Pereira, advogado da churrascaria em que as vítimas do último crime trabalham e de onde estavam saindo quando foram atingidas, a condenação anterior aconteceu em 2012. Allan atingiu um homem que ajudava um amigo a consertar um caminhão no acostamento da estrada. Na época, ele foi condenado a dois anos de prisão em regime aberto e teve a Carteira Nacional de Habilitação suspensa.

O caso se junta a lista de infrações cometidas por Allan, que está em prisão domiciliar e deveria estar em casa no momento do atropelamento, além de estar com a CNH cassada desde 2015.

O advogado do suspeito, Elton Silva, se manifestou dizendo que a maneira como o caso está sendo relatado tem uma série de inverdades. Segundo Elton, no momento do crime, havia uma testemunha no carro com Allan, que fugiu da cena por medo de ser linchada. “Com a sua oitiva durante o trâmite do processo, será provado que muitos dos fatos ali aviados não se encontram em sintonia com a verdade”, informou ao Correio Braziliense.

Entenda o caso

Cinco ciclistas foram atropelados no Trecho 14 do Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), por volta das 22h30 de sexta-feira (5/4). Eles passavam em frente a uma loja de departamentos, quando foram atingidos por um carro. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o motorista do veículo estava em alta velocidade e admitiu ter bebido.

Allan das Chagas Araújo, de 32 anos, foi detido no local do acidente e encaminhado para a 5ª Delegacia de Polícia, na Asa Sul. De acordo com o relatório dos policiais militares que atenderam a ocorrência, ao qual o Correio teve acesso, ao lado do veículo foi encontrada uma lata e uma garrafa de cerveja. Além disso, os militares informaram que foi necessário o uso de algemas na condução do motorista, pois ele estava "muito alterado e agitado".

A reportagem também identificou as vítimas, que foram atendidas por militares do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Entre os feridos estão Adriano Miranda, 50, Antonio Carlos Rodrigues, 30, Henrique Ribeiro, 22, Herbert Santos Alves, 27, e Erlano Giovanni Santos, 26. Todos foram encaminhados para o Hospital de Base de Brasília (HBB) conscientes e orientados.