(Por Isaac Santos)

A Polícia Rodoviária Federal do Rio (PRF) abriu um procedimento interno, para apurar a denúncia de quatro motociclistas, que afirmam, que tiveram as chaves das motos furtadas por agentes da PRF, na Ponte Rio-Niterói.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, quatro jovens são flagrados caminhando, enquanto empurram duas motocicletas na ponte em direção à Niterói. Eles alegam que tiveram as chaves tomadas por policiais rodoviários federais, sob a alegação de que os veículos eram barulhentos e, estariam sendo punidos pelos agentes.

No vídeo, o grupo diz que os policiais os aguardariam no final da ponte para realizar a devolução das chaves. De acordo com a PRF, havendo confirmação de irregularidades, os envolvidos podem ser responsabilizados. Ainda em nota, a Polícia Rodoviária Federal disse que não recebeu nenhuma denúncia formal sobre o caso.