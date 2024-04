Uma lista viralizou nas redes sociais na última semana. A planilha, lançada no fim de março, reúne as “Empresas Tóxicas do Brasil-il-il”. Para participar, funcionários e ex-colaboradores preenchem um formulário anônimo, colocando suas queixas e o nome de seus locais de trabalho.

A planilha viralizou por conta do grande número de reclamações – até o fechamento desta reportagem, eram 12.560 relatos, que incluem desde denúncias sérias, envolvendo assédio, má remuneração e discriminação, até roubo de comida e até atropelamento. Todas as reclamações que chegam pelo formulário vão direto para a lista, sem nenhum tipo de moderação.



A lista ganhou o apelido de WPTW (worst place to work ou pior lugar para se trabalhar), em referência ao certificado do GPTW (Great Place to Work, ou melhor lugar para se trabalhar). Um detalhe importante é que a planilha contém algumas empresas que receberam a certificação de bons locais.

Um perfil no LinkedIn contabilizou os resultados e apontou que a palavra “assédio” aparece entre as mais citadas, com 1090 aparições. Até a publicação da reportagem, o número já tinha crescido para 1492. “Salário” foi citado 1400 vezes, segundo o internauta. Até o momento, foram 1796.

“Problema com líderes despreparados, tóxicos e abusivos liderou (risos) na minha pesquisa, aparecendo mais de 1.800 vezes”, diz a publicação no LinkedIn. O número já subiu para 2250. Problemas com a cultura organizacional tinham sido citados mais de 660 vezes, agora são 903.



Vale ressaltar que a saúde mental também é muito citada. Para se ter uma ideia, até o fechamento da reportagem, “burnout” aparecia quase 500 vezes. “Além dos termos mais encontrados, vi uma outra triste infinidade de relatos sobre machismo, racismo, etarismo, misoginia - que são problemas que enfrentamos como sociedade - e também os ‘de praxe’ como sobrecarga de trabalho e acúmulo de funções”, alertou o internauta.