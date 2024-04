Ykenga era ativista do movimento negro e ganhador de prêmio de Mestre do Cartunismo Nacional

Será enterrado nesta quarta-feira (03), no Cemitério Parque da Paz, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, o corpo de Bonifácio Rodrigues de Mattos, o Ykenga, conhecido como um dos principais cartunistas do Brasil. Ele morreu aos 71 anos, vítima de um infarto, na segunda-feira.



Ykenga trabalhou nos grandes jornais do Rio de Janeiro, e participou de exposições internacionais, tendo obras exibidas no Canadá, na França e no Japão. O artista foi pioneiro em usar os desenhos para criticar o racismo e a violação aos direitos humanos.



Ativista do movimento negro, Ykenga nasceu em 1952 e começou a carreira com 18 anos. Em 2021, ele recebeu o prêmio de mestre do cartunismo nacional.