A Caixa sorteou nessa terça-feira (2/4) os concursos Mega-Sena 2707, Lotofácil 3068, Quina 6405, Timemania 2074 e Dia de Sorte 895. Ninguém acertou as cinco dezenas da Quina, mas três apostas de Minas Gerais acertaram quatro números e levaram o prêmio secundário.

As apostas vencedoras foram realizadas nas cidades de João Pinheiro, Uberaba e Uberlândia. O apostador de João Pinheiro levou o prêmio base, de R$ 8.771,15. Já a aposta de Uberaba foi feita com sete números, elevando o prêmio ao valor de R$ 26.313,39, mas por se tratar de um bolão com nove cotas, cada ganhador deve receber o prêmio de R$ 2.923,71.

A aposta de Uberlândia foi a que arrecadou o maior prêmio, de R$ 43.855,75. Isso porque, o indivíduo apostou em nove números.

As dezenas apuradas na noite dessa terça no Espaço da Sorte Loterias Caixa, em São Paulo, foram: 39 - 57 - 60 - 67 - 74.

No total, 56 apostas faturaram mais de R$ 8 mil com os quatro acertos na Quina em todo o Brasil.



Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.112,00 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.478,40 (bruto de R$ 2.112,00).