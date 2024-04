Carmed e Burger King revelaram um novo produto que intrigou os internautas: um hidratante labial com aroma de “grelhado no fogo”. O anúncio aconteceu nessa segunda-feira, em pleno 1° de abril, mas não é uma piada. Trata-se de uma ação especial das empresas em que se ganha um Carmed de brinde na compra de um sanduíche da rede de fast food.

Além do aroma de hambúrguer grelhado no fogo, o hidratante promete a sensação de esquentar a boca. Por se tratar de uma campanha, o item não será comercializado, apenas distribuído de forma gratuita pela rede. Para conseguir o Carmed BK, deve-se adquirir um sanduíche individual ou combo da linha “Whopper” do Burger King em um dos 37 estabelecimentos participantes no país.

Em Minas Gerais, somente dois restaurantes em Belo Horizonte participam da promoção, que é de edição limitada e está sujeita à disponibilidade de estoque. Um deles está localizado no Bairro Lourdes, na Av. Bias Fortes, e a outra unidade está no Lagoinha, na Av. Presidente Antônio Carlos.

Essa não é a primeira vez que as marcas usam campanhas inusitadas para chamar atenção para suas mercadorias. Em 25 de março, o Burger King anunciou que daria sanduíches de graça para calvos por todo o Brasil. A campanha viralizou nas redes sociais e gerou vídeos de pessoas se dirigindo ao chamado "Calvo Drive-Thru” para aproveitar.

Com a natureza peculiar do hidratante labial, dessa vez não foi diferente. O Carmed BK virou assunto na internet, com pessoas indo às lojas e dando opiniões sobre o produto. Quem já testou, afirmou que o item remete mesmo ao cheiro do lanche da franquia de fast food, mas sua usabilidade e gosto são alvos de críticas.

“Uma das piores experiências cosméticas da minha vida”, disse uma usuário no X, antigo Twitter, em relação ao aroma de grelhado. “Se eu passar esse gloss todo dia vai me dar vontade de comer hambúrguer”, afirmou outra pessoa em vídeo postado no TikTok. Confira algumas reações dos internautas:



testei o carmed do BK e digo com confiança uma das piores experiências cosméticas da minha vida o negócio tem cheiro de lanche guardado por 3 dias e o sensorial de um pacote de batata oleosa e murcha — ???????????????????????????????? (@watoniki) April 2, 2024

Calvos ganharam hamburger de graça e mulheres precisam comprar um bk pra ganhar um carmed sabor gordura. O retrato do machismo na sociedade — flor (@florbleme) April 2, 2024

estou sem saber o que pensar sobre o carmed bk pic.twitter.com/r9NrKyFc7V — vittor (@vittor) April 1, 2024





Opinião impopular: maior nojeira esse negócio de Carmed sabor BK que horror — gabilela (@GPessoto) April 2, 2024

GENTE COMO ASSIM CARMED E BK JUNTOS????? JÁ QUERO???????????????????? — fefs (@mafezette) April 1, 2024