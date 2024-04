Inspirado pelo espírito do período pascal, que começou nesse domingo (31/3), segundo a tradição católica, um perfil nas redes sociais chamado Bruno Hallal decidiu explicar algumas passagens bíblicas do seu jeito particular: usando memes para representar momentos importantes do livro cristão. Ele compartilhou os vídeos virais da internet para mostrar como os personagens bíblicos teriam reagido em cada acontecimento.



O primeiro post mostra como Judas Iscariotes teria tentado disfarçar, após ouvir Jesus dizer que havia um traidor entre seus discípulos. Para ilustrar, a funkeira Bruna Apetitosa dando um sorriso nervoso para a câmera.



Segundo a história, foi ele quem entregou Cristo aos soldados romanos, levando à crucificação. E a reação de Jesus ao ver a ação de seu discípulo foi representada por um Gil do Vigor chocado, após ver o índice de votação contra Karol Conka no BBB 21.

judas quando jesus chegou no templo dizendo que havia um traídor entre eles pic.twitter.com/NesT5NEf8H — bruno rahall (@brunorahall) March 31, 2024





quando jesus descobriu que foi judas que tinha traído ele pic.twitter.com/3t6Vf4fjDk — bruno rahall (@brunorahall) March 31, 2024



Já a ressuscitação de Jesus após o terceiro dia de sua morte também ganhou uma cena direto da edição de 2021 do reality. Na cena, Viih Tube sorri enrolada no edredom deitada na cama.

jesus quando ressuscitou no terceiro dia pic.twitter.com/3X8h4sDwaK — bruno rahall (@brunorahall) March 31, 2024





Ainda sobre Jesus, três passagens foram representadas por ninguém mais ninguém menos que Jojo Todynho. A funkeira brigando na reality ‘Fazenda’ foi comparada ao dia em que Cristo expulsou os cambistas e vendedores de animais do templo. Já o momento em que Ele perdoou Maria Madalena por se prostituir foi comparado a um vídeo em que Jojo diz “prostituta, vem aqui”.





Por fim, o ensinamento de Jesus de cuidar dos mais pobres e mais necessitados parece casar com um trecho da entrevista de Jojo ao programa ‘Conexão repórter’, do SBT. A cantora fazia um momento humanitário, quando foi perguntada se excluía alguma pessoa da sua vida.





jesus depois de ajudar os doentes os pobres e os necessitados pic.twitter.com/42Q5wYs1Jq — bruno rahall (@brunorahall) March 31, 2024

Mas não são só os momentos do Novo Testamento foram retratados na thread. O livro de Gênesis e a história de Adão e Eva também. O casal foi expulso do Paraíso após comer o fruto proibido, despertando a ira de Deus, momento que foi comparado ao tapa da atriz Elizângela à colega de cena Sophie Charlotte, em uma cena da novela Tititi. A cobra, ao ver a expulsão, teria agido igual à Karol Conka no BBB 21, gritando “Objetivo atingido”.

deus quando chegou no jardim e encontrou eva comendo a maçã pic.twitter.com/UBO1sY3Aaj — bruno rahall (@brunorahall) March 31, 2024

Os animais na Arca de Noé também foram representados. Os carnívoros decepcionados por terem que mudar sua alimentação ganharam uma cena da “Fazenda” e uma do BBB. Já a comemoração dos casais que conseguiram entrar na arca foi comparada a um show de Gretchen.





os animais que conseguiram entrar na arca antes de acontecer o dilúvio pic.twitter.com/196GWyvrbN — bruno rahall (@brunorahall) March 31, 2024

Veja mais momentos na thread completa:

jesus pro s*tanais depois de jejuar 40 dias no deserto pic.twitter.com/pFuWC8x2dl — bruno rahall (@brunorahall) March 31, 2024