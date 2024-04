A Caixa sorteou nesta segunda-feira (1/4) os concursos da Lotofácil 3067, Quina 6404, Lotomania 2603, Dupla Sena 2644 e Super Sete 526.



O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas atualiza todos os resultados em tempo real.

Confira as loterias desta segunda-feira (1/4)

Lotofácil 3067 - R$ 12,5 milhões



O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 01 - 02 - 05 - 07 - 08 - 09 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24

Premiação

15 acertos: 20 apostas ganhadoras, R$ 594.482,43

14 acertos: 1581 apostas ganhadoras, R$ 813,89

13 acertos: 41734 apostas ganhadoras, R$ 30,00

12 acertos: 421139 apostas ganhadoras, R$ 12,00

11 acertos: 2045002 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Dividem o prêmio principal 20 apostas sendo duas delas de Curitiba (PR), duas de São Paulo (SP) e uma de Manaus (AM), Camacari (BA), Feira de Santana (BA), Livramento de Nossa Senhora (BA), Salvador (BA), Vitória da Conquista (BA), Goiânia (GO), Barroso (MG), Viçosa (MG), Parnaíba (PI), Palmeira (PR), Pinhalzinho (SC), Campinas (SP), Ribeirão Preto (SP), Santos (SP) e Sertãozinho (SP).

Próximo sorteio: R$ 1,7 milhão (2/4)

Quina 6404 - R$ 5,3 milhões



O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira as dezenas: 25 - 47 - 52 - 69 - 76

Premiação

5 acertos: não houve ganhador

4 acertos: 49 apostas ganhadoras, R$ 7.991,57

3 acertos: 3.601 apostas ganhadoras, R$ 103,56

2 acertos: 88.448 apostas ganhadoras, R$ 4,21

Próximo sorteio: R$ 10 milhões (2/4)



Lotomania 2603 - R$ 9,2 milhões



São selecionados 50 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser sorteados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.

Confira as dezenas: 06 - 08 - 20 - 25 - 27 - 28 - 42 - 43 - 46 - 50 - 51 - 62 - 73 - 78 - 82 - 84 - 85 - 95 - 96 - 97





Premiação

20 acertos: não houve acertador

19 acertos: 9 apostas ganhadoras, R$ 41.507,32

18 acertos: 112 apostas ganhadoras, R$ 2.084,63

17 acertos: 1042 apostas ganhadoras, R$ 224,06

16 acertos: 5925 apostas ganhadoras, R$ 39,40

15 acertos: 23560 apostas ganhadoras, R$ 9,90

0 acertos: não houve acertador

Próximo sorteio: R$ 10,6 milhões (3/4)

Dupla Sena 2644 - R$ 106 mil



O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios - o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.



Confira as dezenas:

1º sorteio: 15 - 28 - 30 - 36 - 37 - 40

2º sorteio: 01 - 12 - 22 - 31 - 33 - 41

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos: não houve ganhador

5 acertos: 6 apostas ganhadoras R$ 4.313,10

4 acertos: 226 apostas ganhadoras R$ 130,86

3 acertos: 3.956 apostas ganhadoras R$ 3,73

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos: não houve ganhador

5 acertos: não houve ganhador

4 acertos: 225 apostas ganhadoras R$ 131,44

3 acertos: 4.897 apostas ganhadoras R$ 3,01

Próximo sorteio: R$ 200 mil (3/4)

Super Sete 526 - R$ 2,5 milhões



O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.

Confira as dezenas:

1ª coluna: 2

2ª coluna: 7

3ª coluna: 6

4ª coluna: 6

5ª coluna: 9

6ª coluna: 1

7ª coluna: 9

Premiação

7 acertos: não houve ganhadores

6 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 7.512,01

5 acertos: 55 apostas ganhadoras, R$ 780,46

4 acertos: 827 apostas ganhadoras, R$ 51,90

3 acertos: 7.234 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Próximo sorteio: R$ 2,6 milhões (3/4)

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.112,00 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.478,40 (bruto de R$ 2.112,00).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.