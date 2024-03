O outono no Hemisfério Sul começa nesta quarta-feira (20/3), às 0h06, e termina no dia 21 de junho, às 17h51. A estação é de transição entre o verão quente e úmido e o inverno frio e seco. Neste período, as chuvas costumam ser mais escassas no interior do Brasil. No entanto, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para as próximas duas semanas ainda é de chuvas, o que amenizará o calor sentido pelos brasileiros.

"Durante a estação, observam-se as primeiras ocorrências de fenômenos adversos, típicos do outono, como: nevoeiros nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste; geadas nas regiões Sul e Sudeste e em Mato Grosso do Sul; neve nas áreas serranas e nos planaltos da Região Sul e friagem no sul da Região Norte e nos estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso", explica o Inmet.

Previsão para a 1ª semana (18/03/2024 a 25/03/2024):

Região Norte: são previstas pancadas de chuvas, com valores que podem superar os 100 milímetros (mm), principalmente em áreas do Amazonas, Pará, Rondônia e Tocantins. Não estão descartadas a ocorrência pontual de chuvas mais intensas, acompanhadas de rajadas de vento e trovoadas.

Região Nordeste: as chuvas deverão continuar especialmente no norte da região, onde os totais podem ficar em torno de 100 mm. Áreas dos estados do Maranhão, Piauí e Ceará deverão registrar os maiores acumulados de chuva. No leste da região, as chuvas deverão ser menos intensas quando comparadas com a semana anterior, com valores em torno de 40 mm.

Região Centro-Oeste: as chuvas deverão ter um pouco mais de regularidade em parte da região durante a semana. Nos estados de Mato Grosso e em Goiás, os totais de chuva poderão ficar em torno de 70 mm. Por outro lado, em Mato Grosso do Sul, a chuva deverá ser irregular, com total em torno de 40 mm.

Região Sudeste: a previsão indica maior total de chuva no estado do Rio de Janeiro, Vale do Paraíba e litoral norte de São Paulo e no sul e Zona da Mata de Minas Gerais, com valores em torno de 80 mm. Pontualmente pode ser registrada chuva mais intensa, acompanhada de rajadas de vento e trovoadas e, por isso, faz-se necessário o acompanhamento diário da previsão de tempo e dos avisos meteorológicos de tempo severo do Inmet.

Região Sul: terá temporais isolados especialmente em áreas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. O total de chuva pode ficar em torno de 80 mm.

Previsão para a 2ª semana (26/3/2024 a 3/4/2024):

Região Norte: o período ainda será de muita chuva. São previstos acumulados maiores que 90 mm, mas principalmente, em áreas do Amazonas, Amapá, Pará e Tocantins.

Região Nordeste: a previsão é de chuva que, localmente, pode ser forte e superar os 90 mm no centro-norte e em todo litoral leste da Região. Nas demais áreas, as chuvas deverão ser mais irregulares e de menor intensidade.

Regiões Centro-Oeste e Sudeste: são previstas pancadas de chuvas, mas que podem ser localmente fortes e superar os 80 mm. As chuvas deverão ser mais intensas nos estados de Mato Grosso e Goiás. Nas demais áreas, a previsão é de acumulados de chuvas menores, podendo ficar em torno de 30 mm.

Região Sul: a previsão é de chuva irregular, com totais que podem ficar em torno de 50 mm.