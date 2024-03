Os corpos de um escrivão de polícia e da companheira dele foram encontrados em um apartamento localizado em um residencial de Águas Claras, região administrativa do Distrito Federal, na manhã desta segunda-feira (18/3). A Polícia Civil investiga o caso.

O crime ocorreu por volta das 8h no Residencial Montpelier. Uma testemunha que mora no prédio ao lado e tem um apartamento alugado na torre A do residencial contou que o condomínio abriga muitos policias (civis, federais e militares). "As armas estão todas aqui", diz a testemunha. Apesar disso, disse que é um prédio muito familiar.

O policial foi identificado como Leonardo Rodrigues Ribeiro e a mulher foi identificada como Jéssica Raianne Alves de Souza. Leonardo e Jéssica assumiram o relacionamento nas redes sociais no inicio deste ano.

Print da rede social da vítima (foto: Correio Braziliense)

policial Leonardo Rodrigues Ribeiro (foto: Material cedido ao Correio )

Jéssica Raianne Alves de Souza (foto: Redes sociais)

Aguarde mais informações