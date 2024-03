Um casal e um bebê, de apenas sete meses, foram mortos a tiros dentro de um carro na madrugada desta segunda-feira (18/3), em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O caso é investigado pela Polícia Civil do estado.

De acordo com informações do 12º Batalhão da Polícia Militar (Niterói), a família voltava para casa, em São Gonçalo, município também na Região Metropolitana do Rio, depois de um almoço na casa dos tios. Eles estavam em um carro alugado, com placa de São Paulo, estacionado em frente a um ponto de ônibus no Bairro Baldeador, quando dois suspeitos em uma moto emparelharam o veículo e começaram a atirar.

A mulher estava sentada no banco de trás, com o bebê, e ainda tentou proteger a criança. O casal, que não teve a idade revelada pela polícia, morreu no local. Os corpos foram levados para o Instituto Médico-Legal (IML).

O bebê foi socorrido, em estado grave, depois de ter sido atingido na cabeça e no joelho, e levado ao Hospital Getúlio Vargas Filho, no bairro Fonseca, Zona Norte de Niterói. Ele chegou a ser operado para retirar uma bala alojada na cabeça, mas morreu logo depois de ter sido transferido para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo.

A ocorrência será investigada pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI). "Os agentes estão em diligências para confirmar os nomes das vítimas e levantam informações para identificar a autoria e esclarecer a motivação do crime", disse por meio de nota.