Um homem de 40 anos, identificado como Leonardo Mosson da Silva, morreu após encostar em um poste de energia, no bairro de Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Testemunhas ouvidas pelo jornal O Globo dizem que ele trabalhava como porteiro e teria sofrido uma descarga elétrica, após encostar em um poste de luz.

Ainda conforme pessoas que presenciaram a cena da morte do porteiro, Leonardo estava sentado na calçada, conversando, quando se segurou no poste e caiu. Ele chegou a ser socorrido por uma médica que mora em Ipanema, mas não resistiu e morreu.

De acordo com o veículo, a família de Leonardo mora no Espírito Santo e foi avisada da morte do porteiro por vizinhos. Leonardo trabalhava há mais de 10 anos em um prédio em Ipanema. Ela era conhecido por ser simpático e por ter bom humor.

A perícia da Polícia Civil foi até o local e o corpo da vítima será levado para o Instituto Médico Legal (IML). O síndico do prédio onde Leonardo trabalhava também será ouvido pelos investigadores. O caso foi registrado na 14ª DP no bairro do Leblon.

Em nota enviada ao Correio, a assessoria de comunicação da RioLuz, a companhia de energia do RIo de Janeiro, lamentou a morte do porteiro em Ipanema e afirmou que, no local do acidente, havia "ligações clandestinas (gatos) no circuito de iluminação pública que alimenta o poste". "A Rioluz está apurando junto à concessionária Smart Luz as causas do acidente", completa o comunicado.

O Correio também contatou a assessoria de imprensa da Polícia Civil do Rio para apurar mais detalhes sobre o caso e aguarda respostas.