Um vídeo em que um jovem acusa uma mulher de assediá-lo sexualmente em um ônibus na cidade de Colatina, no Espirito Santo, viralizou nas redes sociais nessa segunda-feira (26/2). Nas imagens, o adolescente, que não teve a idade informada, alega que a outra passageira estava encostando as partes íntimas nele. A denúncia foi registrada na Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso da cidade.

A gravação começa com o garoto sentado em uma cadeira do coletivo e a mulher, em pé, ao seu lado. Nas imagens não é possível saber se o veículo está cheio. Em determinado momento, o jovem a questiona sobre estar encostando nele e recebe como resposta a sugestão de “ir de Uber”. “É transporte público. Ué, vai ficar encostando essa po*** em mim?”, questiona o adolescente.

Em seguida, a mulher afirma que vai encostar no jovem e joga a bolsa em cima dele. Após mais discussão, a passageira questiona o menino se ele é “alérgico à mulher”. “Se você não quer que encoste em você, aqui não é o seu lugar não”, continua.

“Não, encostar todo mundo encosta. Mas não encosta essa xer*** podre em mim”, retruca o adolescente.

Ao ouvir o xingamento, a mulher parte para cima do jovem. Nesse momento a gravação é interrompida. De acordo com a Polícia Civil do Espírito Santo, o caso foi registrado e está sendo investigado. “O adolescente já foi ouvido em sede policial, outros detalhes não serão repassados.”