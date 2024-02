Donos e donas de pets compartilham fotos de seus bichinhos com a frase: 'Devo continuar com ele?'

Quem nunca teve aquele amigo ou amiga que, dentro de um relacionamento, passa por poucas e boas e fica na dúvida se deve ou não terminar? E se, em vez de um interesse amoroso, ele ou ela estiverem listando os prós e os contras de seus animais de estimação? Essa é a trend que está em alta no X nesta quinta-feira (22/2).

A ideia é simples. Donos e donas de pets compartilham fotos de seus bichinhos com a frase: “Devo continuar com ele?”. A publicação ainda inclui pontos negativos e positivos da relação. Os contras incluem desde travessuras até agressões, praticamente um “relacionamento abusivo”. “Já me bateu, já quebrou minhas coisas, me faz sentir culpa quando saio de casa, grita comigo e me segue em todo lugar que eu vou”, enumerou um perfil, ao falar do seu cãozinho.

O internauta pego desprevenido pode até confundir com algum "boy lixo". “Já me agrediu; toda vez que tento falar, me interrompe; não me deixa estudar; toda vez que evou sair, vem atrás; fica em cima de toda pessoa nova que eu apresento”, citou um perfil, ao descrever seu gato.

Mas nem só de pontos negativos vive a trend. Os prós dos relacionamentos incluem a fofura do bicho, o tempo juntos e, claro, a companhia. “É lindo, me ama, me faz companhia e me ouve”, destacou uma jovem, mostrando seu gatinho deitado em seu colo. “Me faz companhia e consola quando estou triste”, citou uma internauta, mostrando seu felino favorito.

DEVO CONTINUAR COM ELE?



Contras:

Bruto e me machuca

Ja me agrediu

Me segue em todos os lugares

0 privacidade

Faz com que eu me sinta culpado quando saio de casa

Impaciente



Prós:

5 meses juntos

Me faz companhia e me ouve

É lindo e maconheiro pic.twitter.com/Ot22mHZsLO — nao me chama pro after (@vertonzera_sccp) February 22, 2024

DEVO CONTINUAR COM ELE?



contras:

- já me agrediu

- não me deixa nem ir sozinha no banheiro

- quase arrancou meu braço quando eu fui separar a briga dele na rua

- finge q precisa de mim, mas só quer me usar



prós:

é fofo

é lindo!

É A COISA MAIS LINDA DO MUNDO

olha nos comentários https://t.co/85WXgy966i — M?????TOS (@MatosPlayers) February 22, 2024