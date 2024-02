O empresário Abilio Diniz, fundador da rede de supermercados Pão de Açúcar, foi internado, neste domingo (18/2), com pneumonia. Segundo comunicado publicado nas redes sociais do executivo, de 87 anos, Abílio está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Aos quase 90 anos, o empresário é conhecido pelo estilo de vida saudável, que compartilha com os seguidores nas redes. Na última publicação, feita em 17 de janeiro, Abilio falou sobre o amor pelos esportes de neve. Em viagem com a família pelos Estados Unidos, ele relatou estar impossibilitado de esquiar nas montanhas pois se recuperava de duas cirurgias no joelho.

Segundo informações dadas ao jornal Folha de S.Paulo, o magnata começou a passar mal durante a viagem a Aspen, no Colorado (EUA), e precisou ser trazido às pressas para o Brasil em avião com Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adaptada.

História

Abilio Diniz se iniciou no mundo dos negócios em 1958, a convite do pai, quando fundou o primeiro supermercado Pão de Açúcar. A rede se tornou um sucesso e 10 anos depois, em 1968, o Grupo Pão de Açúcar (GPA) já contava com 40 franquias.

Após 54 anos no GPA, o empresário saiu do grupo em 2013 para assumir a presidência do Conselho de Administração da companhia do ramo alimentício BRF. Atualmente, o magnata faz parte dos Conselhos de Administração do Carrefour Global e do Carrefour Brasil.