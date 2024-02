SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Quatro mulheres foram encontradas mortas em uma casa na Grande Fortaleza. Elas foram mortas a tiros. O crime ocorreu na noite de sábado (17) no Bairro Urucutuba, no município de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza.





Duas das vítimas, uma de 44 anos e outra de 39, já foram identificadas. No entanto, não há informações sobre as outras duas mulheres mortas.





Um suspeito foi preso pela PM. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou, em nota, que ele foi ouvido pela Polícia Civil. O caso está sendo investigado pelo Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa da Delegacia Metropolitana de Caucaia.

Crime "inaceitável"

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), disse que são "graves e inaceitáveis" os episódios de violência registrados. "Determinei ao nosso secretário da Segurança Pública rigor absoluto nas investigações e diligências para a prisão imediata dos responsáveis pelos crimes", anunciou em publicação nas redes sociais.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social reforçou que a população pode contribuir com as investigações através número 181, o Disque-Denúncia, ou pelo WhatsApp (85) 3101-0181, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. Também podem realizar chamadas para o telefone da Delegacia Metropolitana de Caucaia: (85) 3101-3360.