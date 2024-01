O Natal já passou, mas muitas crianças ainda querem saber se o Papai Noel realmente existe ou se não passa de uma invenção dos adultos. É o caso de duas sobrinhas da criadora de conteúdo Jacy Carvalho, que decidiram sanar a dúvida com ajuda da Alexa, assistente virtual da Amazon.

Nas imagens, elas interagem pela primeira vez com a caixa de som inteligente. Uma delas pergunta se o Bom Velhinho existe e a Alexa responde que não pode responder à pergunta. "Talvez seja melhor você saber por ele mesmo. Peça-me para ligar para o Papai Noel", diz a assistente.

Após pedir para a assistente fazer a chamada, as duas meninas comemoram. Elas ficam ainda mais animadas quando o Bom Velhinho “atende” ao chamado. “Alô, alô, Papai Noel falando”, ouvem, enquanto saem pulando pela sala. A reação das meninas viralizou e conquistou a web.

“Elas em euforia quando a ligação começa a chamar”, comentou um perfil do X. “A maior toda desconfiada e depois em êxtase com a ligação. Fofas”, declarou outro. “Ai gente, como é linda uma infância lúdica!”, destacou uma terceira.

A funcionalidade de ligar para o Bom Velhinho foi instalada pela Alexa no último mês de dezembro. O comando “ligar para o Papai Noel” traz diferentes respostas. Além de outras perguntas como o nome de renas e duendes.

"Alexa e o Papai Noel são muito próximos, ambos vivem pelas nuvens. Por isso, a assistente de voz pode colocar as pessoas em contato com ele, e também dizer a localização dele. Alexa também conhece curiosidades dos arquivos secretos do bom velhinho", disse Laura Ancona, head de conteúdo de Alexa no Brasil, na época do lançamento da função.