Um homem que estava pendurado em fios de alta tensão foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros na madrugada desta segunda-feira (22/1). De acordo com a vítima, ele foi jogado da ponte por sequestradores. O caso aconteceu em Bertioga, no litoral de São Paulo, na ponte do Rio Itapanhaú.

Para realizar o resgate, um dos agentes dos bombeiros precisou descer de rapel até onde o homem estava. Depois de ser resgatado, a vítima relatou que havia sofrido uma tentativa de homicídio e foi encaminhada para um pronto-socorro.

O homem, que não teve o nome revelado, foi sequestrado na sexta-feira (19/1) no bairro Perequê, na cidade de Guarujá, e foi levado para uma casa em Bertioga por três criminosos. Segundo o relato da vítima, ele era agredido por um dos homens, que estava armado e ficava de vigia.

