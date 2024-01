A empresa responsável pela administração do cemitério ainda não se pronunciou sobre o sumiço do busto do escritor

O busto do túmulo do escritor Nelson Rodrigues foi furtado, entre sexta-feira (19/1) e sábado (20/1), do cemitério São João Batista, localizado na Zona Sul do Rio de Janeiro. Nascido em Pernambuco, Nelson marcou a história cultural brasileira ao criar peças, crônicas e críticas esportivas. Ele morreu em 1980. O desaparecimento do busto foi notado e denunciado pelo grupo de preservação SOS Patrimônio.

O busto do túmulo de Nelson Rodrigues é de bronze e pesa 45 kg. O objeto mostrava o escritor sentado em frente a uma máquina de escrever. "Tem uma perda histórica, cultural e artística. A cidade fica mais pobre em relação a história e cultura", ressaltou José Marconi, um dos fundadores do SOS Patrimônio, à TV Globo.

A empresa responsável pela a administração do cemitério, a Rio Pax, ainda não se pronunciou sobre o furto do busto do túmulo do escritor. A Polícia Militar do Rio de Janeiro informou que vai reforçar o policiamento na região.

Quem foi Nelson Rodrigues?

Nascido no Recife em 23 de agosto de 1912, escritor, jornalista, romancista, teatrólogo, contista e cronista, Nelson ganhou notoriedade por seus textos que traziam uma linguagem simples, crítica de costumes e com temas polêmicos para a época. Seus livros estão hoje no catálogo de editoras como a Nova Fronteira e HarperCollins Brasil.

Ele estreou no teatro com a peça Mulher sem pecado, em 1941. Dois anos depois escreveu Vestido de noiva, peça conduzida em três planos - alucinação, memória e realidade - que se tornou um enorme sucesso, em público e crítica. O espetáculo é percebido hoje como um divisor de águas no teatro brasileiro, tanto pelo texto quanto pela montagem do polonês Zbigniew Ziembinski. Além disso, Nelson iniciou a carreira jornalística em 29 de dezembro de 1925, com apenas treze anos de idade, como repórter de polícia.