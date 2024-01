SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um casal de turistas encontrou uma câmera escondida no quarto de um resort em Porto de Galinhas.

A câmera descoberta pelo casal estava virada para a cama. O equipamento foi encontrado dentro de uma tomada.

O flat fica no OKA Beach Residence, um resort na praia de Muro Alto, em Porto de Galinhas. O casal de turistas de São Paulo ficou hospedado no imóvel entre os dias 13 e 17 de janeiro.

Leia mais: Menina de seis anos assassinada com tiro no rosto é enterrada em Raposos

A intenção seria "captar imagens com cenas de sexo ou nudez", explicou o delegado Ney Luiz Rodrigues. Em entrevista à Globo, ele disse que nestes casos os equipamentos são instalados no quarto ou banheiro.

Donos do flat já foram ouvidos. "A princípio, eles [donos do flat] não têm qualquer envolvimento, já descartamos essa hipótese. As investigações seguem para tentar identificar quem foi a pessoa que colocou essa câmera no local", afirmou o delegado, ao jornal Bom Dia PE.

A Polícia Civil informou que investiga o caso e que a câmera foi encaminhada para perícia. A ocorrência foi registrada no dia 16.

Caso sejam encontradas gravações, os responsáveis podem responder pelo "registro não autorizado de intimidade sexual". Previsto no Art. 216-B do Código Penal, trata sobre o crime de "produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes". A pena de detenção é de seis meses a um ano, além de multa.

O OKA Beach Residence informou que repudia "veementemente" a instalação de câmeras ocultas. "Somos um condomínio residencial e não hotel. (...) As locações que ocorrem neste condomínio residencial são realizadas diretamente entre inquilinos e proprietários destas unidades", diz a nota.