Uma perseguição a um motociclista vestido de Papai Noel acabou em acidente. O caso ocorreu na cidade de Matão, no interior de São Paulo, no último dia 17 de dezembro.

Segundo informações do portal g1, o motociclista cometia infrações no trânsito, como andar sem capacete, empinando a moto e fazendo arrancadas. Ao perceber as manobras, a Polícia Militar começou uma perseguição ao motociclista.

Em uma curva, contudo, a viatura da polícia derrapa e acaba capotando. Um agente ficou ferido no acidente. Momentos da perseguição foram gravados por pessoas que estavam próximas a via.

O motociclista já foi identificado e o caso segue sob investigação.

O Correio entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) para ouvir mais detalhes sobre o caso e aguarde resposta. Em caso de manifestação, o texto será atualizado.