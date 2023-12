Onça escala parede e se aproxima do público no Zoológico de Brasília.

No Zoológico de Brasília, visitantes levaram um susto após uma das onças pintadas escalar a parede do abrigo e chegar próximo ao topo das grades de segurança. Um vídeo feito nesta quinta-feira (28/12) mostra o exato momento em que o animal se aproxima do público.

Em nota, o Zoológico afirmou que o animal não chegou a sair do recinto e que deve tomar medidas imediatas para aumento da segurança do local. O local foi interditado na sexta-feira (29/12) para implementação das novas barreiras de segurança.

Entre os mecanismos a serem instalados, a fundação afirmou que devem colocar uma cerca elétrica. Segundo o Diretor de Mamíferos do zoo, Leandro Drigo, a cerca é uma “medida paliativa e não oferece risco ao animal, já que é uma voltagem muito baixa”.

“A subida da onça foi um reflexo de seu instinto curioso, reforçando nosso empenho em oferecer um ambiente enriquecedor e respeitoso aos seus instintos naturais”, afirmou Drigo. A equipe ainda afirmou que segue monitorando o comportamento dos animais.

Leia a nota completa.



É com o compromisso de transparência e segurança que o Zoológico de Brasília comunica à população sobre o recente incidente envolvendo uma onça-pintada nessa quinta-feira (28/12).

Informamos que a onça não saiu do recinto. O que ocorreu foi uma aproximação do animal da grade de contenção superior e não houve risco para os visitantes.

O Zoológico está tomando medidas imediatas para garantir a segurança de todos. Além dos mecanismos de segurança já existentes, uma cerca elétrica está sendo instalada para evitar situações semelhantes no futuro. Novas barreiras físicas também serão implementadas.

Reiteramos que a equipe especializada do Zoológico está monitorando de perto o comportamento dos animais e mantendo a vigilância constante para assegurar a integridade de todos. A segurança e o bem-estar dos visitantes e animais são prioridades absolutas.

Agradecemos a compreensão da comunidade e reafirmamos nosso compromisso com a preservação da vida selvagem e a experiência segura e educativa que oferecemos a todos que nos visitam."