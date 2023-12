A Mega-Sena da Virada está chegando e milhões de brasileiros estão na expectativa de vencer o tão sonhado prêmio de R$ 570 milhões. Mas você sabia que é possível, mesmo antes de saber se ganhou, proteger o bilhete em caso de vitória?

O bilhete é um título ao portador, ou seja, após a definição dos ganhadores, é preciso apenas o bilhete premiado com os números para retirar o prêmio, independente se foi a pessoa quem fez a aposta ou pagou por ela.

A própria Caixa conta com um aviso que explica o funcionamento e dá dicas da melhor maneira de protegê-lo. "Este recibo é um título ao portador. Para torná-lo pessoal e intransferível preencha nome, CPF, endereço e assinatura abaixo ou em qualquer área em branco", diz o alerta.



Dessa forma, somente o portador destes dados preenchidos é quem poderá retirar o prêmio em uma agência da Caixa.

Sorteio Mega da Virada

O sorteio do prêmio de R$ 570 milhões da Mega da Virada ocorrerá no dia 31 de dezembro a partir das 20h. O sorteio poderá ser acompanhado ao vivo na TV Globo ou nas redes sociais da caixa.

Os jogos da Mega da Virada podem ser realizadas até as 17h do dia 31 de dezembro, dia do sorteio, nas loterias Caixa ou também por meio do site.