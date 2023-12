A aproximação de um novo ano no Brasil é, para milhões de apostadores, momento de acompanhar com a apreensão o sorteio da Mega da Virada. Neste ano, o vencedor poderá faturar R$ 570 milhões, o maior prêmio da história. Para tirar dúvidas e evitar a disseminação de informações falsas, a Caixa Econômica Federal preparou uma cartilha para desvendar mitos que podem tirar a confiança dos jogadores.

O sorteio da Mega da Virada acontece às 20h de Brasília do dia 31 de dezembro. As apostas podem ser feitas até as 17h do último dia do ano. Conforme a demanda, o valor do prêmio pode ser ainda maior.

Leia abaixo algumas das desinformações sobre a Mega da Virada explicadas pela Caixa:

Bolinha mais leve

Uma fake news que circula nas redes sociais diz respeito ao peso das bolinhas utilizadas no sorteio. A desinformação diz que as alterações permitem a manipulação do resultado. De acordo com a Caixa, todas as bolinhas usadas para definir as premiações das loterias pesam 66 gramas e têm 50 milímetros de diâmetro.

“A análise técnica das bolas utilizadas é realizada periodicamente, por um instituto de metrologia especializado, com o objetivo de atestar a integridade e aleatoriedade dos sorteios, garantindo que cada bola possui a mesma condição física e a mesma probabilidade de ser sorteada. Mantemos contrato com a entidade responsável pela aferição das bolas e esse documento é público”, garante a gerente executiva da Superintendência Nacional de Loterias da Caixa, Barbara Sakamoto.

Fiscalização dos sorteios

A Caixa garante que todos os sorteios são fiscalizados por auditores independentes que garantem a lisura do processo “Todos os sorteios são fiscalizados por representantes do público, que atuam como auditores dos sorteios. São pessoas selecionadas do público presente no local do sorteio, sem qualquer interferência ou indicação da CAIXA [...] Esses representantes conferem e acompanham cada etapa do sorteio, incluindo abertura das maletas, carregamento dos globos, confirmação dos números sorteados e o fechamento das maletas no final”, afirma Sakamoto.

Segundo a Caixa, qualquer um pode se voluntariar para atuar como auditor. Os voluntários passam por uma etapa de verificação para garantir que são maiores de idade, não são empregados da Caixa, nem empresários lotéricos e que possuem documento de identificação válido.

Endereço da premiação

Outra desinformação frequente associada aos sorteios de prêmios das loterias estão relacionados ao endereço dos vencedores. Há teorias de que os ganhadores são sempre das mesmas regiões e que existe uma preferência geográfica.

Segundo a Caixa, os ganhadores são determinados exclusivamente pela aleatoriedade dos números sorteados. Qualquer pessoa, independentemente de sua localização, pode ser premiada.

Privacidade dos ganhadores

A Caixa esclarece que não sabe a identidade dos ganhadores antes que eles se apresentem publicamente. O banco garante que a identificação do apostador não é vinculada ao registro da aposta, mesmo as feitas em ambiente eletrônico.

Segundo a Caixa, só é possível identificar o ganhador após sua apresentação para receber o prêmio, portando o comprovante da aposta em uma agência do banco. “As diretrizes de tratamento de dados dos apostadores pelas Loterias Federais estão em consonância com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), no que se refere aos dados pessoais, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade de nossos clientes”, afirma Sakamoto.

Segurança das apostas on-line

“Ao fazer uma aposta pelo portal Loterias Caixa ou aplicativo Loterias Caixa, a transação é registrada em uma base central de apostas, que é o sistema de Loterias, por meio de comunicação em tempo real. Além do concurso e dos números escolhidos, cada aposta fica registrada com data e hora, número do bilhete, código de segurança e outras informações que identificam de forma única a transação”, afirma Barbara Sakamoto.

O banco garante que as apostas feitas pela internet são tão seguras quanto as feitas presencialmente em agências físicas. Segundo a Caixa, as plataformas utilizadas para as apostas são protegidas por medidas de segurança rigorosas, garantindo a proteção dos dados pessoais e a integridade das transações.