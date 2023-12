As atividades no cruzeiro MSC Preziosa, mesmo navio onde foi realizado o evento "Ney em Alto Mar", foram paralisadas na noite desta sexta-feira ((29), por conta de uma briga de casal que terminou em uma verdadeira tragédia. Ocorre que um homem caiu de uma das varandas das cabines da embarcação, durante o bate-boca com a companheira. Até o começo da manhã deste sábado (30), ele ainda não havia sido encontrado pelas equipes de buscas.

Leia: Página 'Choquei' pode ter sigilo quebrado pela Justiça, diz delegado

"A equipe está em busca para salvar ou resgatar o corpo. Enquanto não achar, fica tudo parado", contou o humorista Francisco Garcia, que está a bordo do navio. Na sequência, o influenciador contou mais detalhes sobre o episódio. "O pessoal está acompanhando o resgate. Continuam à procura do corpo e, até agora, nada. O pessoal estava explicando que quando ele se afogou, o navio estava em movimento", disse o rapaz. Na ocasião, a embarcação passava pelas águas de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo.

Claudia Baronesa, mãe do cantor MC Gui, que também está no navio para o Réveillon, publicou nos stories do Instagram sobre a fatalidade: “O negócio está sério e triste. Estão procurando o corpo do rapaz”, disse a ex-Power Couple, que ficou indignada com o cancelamento do show de Alexandre Pires.

Show cancelado



Segundo o portal LeoDias, um show do cantor Alexandre Pires, que estava previsto para acontecer na noite de ontem, na área externa do navio, foi cancelado. O cancelamento foi necessário para que as buscas fossem realizadas pelas equipes de segurança.

Três apitos de alerta soaram no navio, interrompendo a navegação, e avisos sonoros foram feitos em toda a embarcação para manter os passageiros informados sobre toda a situação. No fim da manhã deste sábado, o MCS Preziosa continuava seguindo viagem para Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro.