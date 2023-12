O perfil de notícias "Choquei" está sendo investigado por suspeita de indução ao suicídio após a morte da jovem Jéssica Canedo. Nos próximos passos da apuração, a página pode ter sigilo quebrado pela Justiça. Segundo o condutor do inquérito, o delegado da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) Felipe Monteiro, outras plataformas envolvidas no caso serão ouvidas.

“Para dar prosseguimento à investigação, que avalia o crime doloso de indução ao suicídio, estamos aguardando a aprovação do pedido de quebra de sigilo. Também estamos avaliando quem serão as próximas pessoas interrogadas”, disse Monteiro em entrevista ao jornal "O Globo".

A estudante mineira morreu após sofrer ataques nas redes sociais, resultantes da divulgação de notícias falsas em que ela estaria em relacionamento com o humorista Whindersson Nunes. O dono da página Choquei, Raphael Sousa, prestou depoimentos na última quinta-feira (28/12).

Por meio do advogado responsável pela defesa da vítima, Ezequiel Souza, a família de Jéssica afirmou que colhe provas para instaurar um inquérito em que a conduta da página pode enquadrar outros crimes, como contra a honra.

Boicote as páginas

Nas redes sociais, o perfil do jornalista Léo Dias compartilhou a notícia. No entanto, alguns seguidores lembram que, apesar de ele não ter participado diretamente da repercussão deste caso, faz parte dos perfis que induzem comentários negativos nas redes sociais. “Léo Dias esqueceu o que fez com a Clara Castanho”, disse uma pessoa. Outros perfis são apontados pelo público, que sugere boicote as páginas.