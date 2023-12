Muitos dos que não vão celebrar a passagem do ano em alguma praia ou viajar para algum lugar específico esperam organizar eventos de réveillon. A data é cheia de simbolismos e costumes que são indispensáveis na hora de organizar as ceias. Por isso, é importante seguir algumas dicas de como organizar uma noite temática de ano-novo que seja um sucesso entre os convidados. Confira:

Com a intenção de atrair fartura e prosperidade financeira, a lentilha é um prato que deve ser consumido logo após o relógio marcar meia-noite, indispensável para quem quer seguir as tradições de ano novo. A razão por esta crença relacionada à leguminosa é apontada como sendo o formato arredondado e achatado do alimento, que remete à aparência de uma moeda. Mesmo para os céticos, a lentilha pode ser apreciada no ano novo, já que é uma opção nutritiva e saborosa, com uma grande variedade de receitas que vão desde saladas até pratos quentes.

Lídia Mara (@_lidiamara_), consultora de etiqueta à mesa e decoração de mesa, destaca outras formas criativas de reinventar elementos tradicionais de réveillon. Um exemplo que ela cita é um apoio de velas feito de lentilhas que pode ser feito por aqueles que não querem deixar a simpatia de lado, mas também não querem adicionar a leguminosa à ceia. Além do simbolismo, o adereço tem uma função prática de não deixar a cera da vela escorrer.

Lentilhas são um elemento fundamental da ceia de ano novo, além disso, elas também podem fazer parte da decoração Lídia Mara/Acervo pessoal Outra ideia que a consultora indica para quem quer fazer decorações criativas com objetos que se encontram em casa, é um copinho de sal grosso cheio de resoluções. “Eu peguei copinhos bonitinhos pequenos, tipo de shot, com um filete dourado. Então, coloquei sal grosso, que significa proteção e purificação. Por fim, recortei palavrinhas de desejos para o ano novo que eu imprimi no computador. Coloquei saúde, paz, prosperidade, entre outras e coloquei fazendo parte do centro de mesa”, explica Lídia sobre o modo que fez a decoração para a festa de ano-novo de 2021 em sua casa.



Sal grosso é tradicionalmente associado a purificação e proteção Lídia Mara/Arquivo pessoal

Quanto às louças e talheres que serão utilizados na ceia, a consultora ressalta que não é necessário investir em novos itens. “Não precisa se preocupar em comprar, também não pode misturar as louças. O importante é usar as nossas coisas e amar o que temos”, diz Lídia.



Na ceia de ano-novo, o importante é saber fazer os seus convidados se sentirem confortáveis para já iniciar bem o novo ano. A consultora explica como é importante que o anfitrião pense em como tornar o ambiente convidativo nesta data e também dá dicas de como organizar a festa.

“Não tem essa de ficar assim esperando até a hora da ceia. Já pode ir desde o início servindo petiscos e uma entradinhas. Se por acaso for preparar uma mesa posta, então, que tenha um outro espaço para receber os convidados. Pode ser um aparador ou uma mesa com os drinques com vários tipos de copos de taças. Aí na hora da ceia, as pessoas vão se dirigir para esse outro ambiente”, diz Lídia.



