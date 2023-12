Em 2024,serão somente três folgas com possibilidade de emenda no ano

Em 2023, o Brasil foi o país dos feriados prolongados. E como teve, alguns quase em sequência. Mas, em 2024, prepare-se, o calendário será diferente. A boa notícia é que o país ganhou mais uma folga, já que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou o projeto de lei que declara o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra como feriado nacional. Assim, o próximo ano terá 10 feriados que contemplam a todos os cidadãos. A má é que vão ser somente três folgas com possibilidade de emenda no ano. O que pode ser ruim para muitos.

Duas das folgas com chances de emendar ocorrem no primeiro semestre: 1º de janeiro, na segunda-feira, e 29 de março, na Sexta-feira Santa. Já a terceira será quase no fim de 2024, a Proclamação da República, em 15 de novembro, que vai dar numa sexta-feira.

Para desânimo de muitos, os demais feriados nacionais vão cair em sábados: o Dia da Independência, em 7 de setembro; a festa da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro; e o Dia de Finados, em 2 de novembro. Já o Dia de Tiradentes, 21 de abril, será um domingo. Assim, imagina-se que a produtividade vai estar em alta em 2024, muito trabalho e pouco descanso pela frente.

Feriados nacionais

Janeiro: Ano Novo, Confraternização Universal (1º/1): segunda-feira



Ano Novo, Confraternização Universal (1º/1): segunda-feira Março: Paixão de Cristo (29/3): sexta-feira

Paixão de Cristo (29/3): sexta-feira Abril: Tiradentes (21/4): domingo



Tiradentes (21/4): domingo Maio: Dia do Trabalhador (1º/5): quarta-feira



Dia do Trabalhador (1º/5): quarta-feira Setembro: Dia da Independência (7/9): sábado



Dia da Independência (7/9): sábado Outubro: Dia de Nossa Senhora Aparecida (12/10): sábado

Dia de Nossa Senhora Aparecida (12/10): sábado Novembro: Dia de Finados (2/11): sábado; Proclamação da República (15/11): sexta-feira; Dia da Consciência Negra (20/11): quarta-feira

Dia de Finados (2/11): sábado; Proclamação da República (15/11): sexta-feira; Dia da Consciência Negra (20/11): quarta-feira Dezembro: Natal (25/12): quarta-feira



Feriados facultativos

Para não jogar um balde de água fria em quem é louco por um feriado, há chances de descanso prolongado nas datas facultativas. Depende das regras de cada região do país.

