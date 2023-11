O evento marca o fim do Império e o início do período republicano no país

O dia 15 de novembro, comemoração da Proclamação da República, é uma data que gera algumas dúvidas quanto à sua natureza de feriado. Desde 2002, a data é considerada oficialmente um feriado nacional, ou seja, feriado em todas as cidades brasileiras, quando o Senado Federal aprovou uma lista determinando todos os feriados do país.

No calendário de 2023, nove datas foram decretadas como feriado nacional.

Veja também: Dia da Consciência Negra é feriado oficial em 20 de novembro?

Qual o motivo do feriado?

O feriado é uma data historicamente significativa no Brasil. Foi nesse dia, em 1889, que ocorreu a Proclamação da República, um evento que marcou o fim do Império e o início do período republicano no país. Nessa ocasião, Marechal Deodoro da Fonseca liderou um golpe militar que depôs o imperador Dom Pedro II, instaurando um governo republicano.

A Proclamação da República é um marco na história brasileira e é comemorada como um evento importante que representou a transição de um sistema monárquico para um sistema republicano de governo.