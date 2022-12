Por que 8 de dezembro é feriado só em alguns estados e cidades do Brasil?

Celebrações em homenagem à Nossa Senhora da Conceição em Recife: na cidade, as festividades na data acontecem desde 1904 (foto: Andrea Rêgo Barros/PCR)

O dia 8 de dezembro é a data comemorativa de Nossa Senhora Imaculada Conceição, padroeira da igreja católica, que, de acordo com o dogma da religião, é um dos títulos dado à Virgem Maria, mãe de Jesus Cristo, pela concepção do bebê com a intervenção divina.

O dia é considerado feriado apenas em cidades e Estados brasileiros que possuem leis específicas — que podem ser municipais ou estaduais.

Entre os Estados, Maranhão e Amazonas são os únicos que possuem legislação que promulga o feriado em todos as cidades e municípios.

Há, no entanto, outras 20 cidades espalhadas pelo Brasil que tem a data como feriado. São elas:

Recife;

Salvador;

João Pessoa;

Maceió;

Aracaju;

Belém;

Belford Roxo;

Belo Horizonte;

Bragança Paulista;

Campina Grande;

Campinas;

Diadema;

Franca;

Itanhaém;

Pereiras;

Piracicaba;

Presidente Prudente;

Santa Maria;

São José do Rio Preto;

Teresina;

O dia 8 de dezembro pode ser considerado ponto facultativo em outras cidades, o que significa que a dispensa do expediente e funcionamento de serviços pode ou não acontecer, a depender de cada estabelecimento.

A definição da data como ponto facultativo ocorre com um ano de antecedência e é divulgada por meio de decreto publicado no Diário Oficial.

As diferentes denominações para a Virgem Maria

(foto: Robert Mcgrath/Getty Images)

A lista de títulos atribuídos à Virgem Maria na fé católica é extensa e varia a depender de cada país e da devoção do povo.

Alguns dos nomes são atribuídos por manifestações que os fiéis acreditam ter ocorrido em determinado lugar. Ela é chamada, por exemplo, de Nossa Senhora da Abadia por conta de uma imagem encontrada perto da Abadia de Bouro, na arquidiocese de Braga, em Portugal.

Outro título, Nossa Senhora das Angústias, refere-se à história bíblica ao relembrar as angústias de Maria ao presenciar a paixão e morte de Jesus.

Já a denominação comemorada em 8 de dezembro foi designada pelo dogma da Virgem Maria como uma mulher pura, livre de todo o pecado desde sua concepção.

- Este texto foi publicado em https://www.bbc.com/portuguese/brasil-63877015