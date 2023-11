A Polícia Militar do Rio de Janeiro prendeu um dos envolvidos no assassinato de Gabriel Mongenot Santana. Em nota, a corporação informou que policiais do 19º BPM, de Copacabana, prenderam o autor na madrugada de domingo (19/11).

De acordo com a polícia, pelo menos dois homens estão envolvidos no crime. Além do suspeito preso no domingo, há um outro criminoso, considerado autor das facadas.

Ele havia sido preso antes do assassinato, na sexta-feira, por furto e receptação. No entanto, foi liberado por decisão judicial no mesmo dia. Gabriel foi morto um dia após a prisão, no sábado (18). Agora, os policiais militares buscam o paradeiro dele, junto às equipes da Polícia Civil. De acordo com o suspeito que está preso, os dois são moradores de rua.

Um terceiro homem foi conduzido como suspeito, mas foi liberado após não ter sido reconhecido. As investigações estão sendo feitas pela Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro.

Gabriel levou 23 facadas



O laudo da Polícia Civil do Rio de Janeiro revelou que Gabriel Mongenot, de 25 anos, foi morto com 23 facadas. O jovem estava no estado para acompanhar o show da cantora Taylor Swift.

Gabriel é natural de Mato Grosso do Sul e estava em terras cariocas para acompanhar o show da cantora na data do assalto. Durante o crime, foram levados a chave de um veículo e dois telefones celulares.