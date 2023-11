SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um corpo foi enterrado com a identidade errada na última sexta-feira (18/11), no Rio Grande do Sul. Chandler da Silva Machado, que vive em situação de rua, foi confundido com uma pessoa que morreu.

A mãe de Chandler foi chamada para realizar o reconhecimento, mas teve dificuldade pelo estado de decomposição do cadáver.

O enterro aconteceu, mas alguns familiares começaram a desconfiar que não se tratava de Chandler. A família decidiu buscar a Polícia Civil.

Um vídeo divulgado por um conhecido também mostrou que Chandler estava vivo. "Eu estou vivo, estou bem e com muita comida, graças a Deus", falava Chandler na gravação. "Sofremos muito achando que era nosso irmão, mas foi o homem errado", escreveu Stéfani em suas redes sociais.

Chandler compareceu à delegacia para prestar depoimento. Agora, a polícia procura identificar o homem que morreu, explicou a delegada Daniela de Oliveira Mineto ao UOL.

O UOL tentou contato com o Centro de Assistência Social, mas ainda não teve retorno. A matéria será atualizada em caso de manifestação