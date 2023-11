Uma mulher quebrou a janela de um ônibus da linha 342, Viação Pavunense, no Rio de Janeiro, nessa quarta-feira (15/11), depois de seu filho passar mal. O veículo possuía janelas herméticas, mas não teria ar-condicionado, fazendo com que o ambiente ficasse muito quente. A sensação térmica na cidade chegou a bater 58,5ºC nesse feriado.





A cena foi registrada por outros passageiros e repercutiram na internet. A Viação Pavunense disse que o ônibus saiu da garagem com o ar-condicionado funcionando normalmente, mas o equipamento apresentou problemas técnicos durante a viagem. As informações são do g1.

A situação acontece em meio a forte onda de calor que ocorre no Brasil, classificada como uma das mais intensas do ano. No domingo (12/11), o Rio de Janeiro registrou a maior máxima do ano, com 40,4ºC. Já nessa quarta (15/11), os termômetros bateram 34ºC com sensação térmica de 58,5ºC, temperaturas que, junto da baixa umidade, favorecem a insolação e o mal-estar.