A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) analisa as câmeras de monitoramento do interior do ônibus que colidiu com um trem de carga no Trecho 17, no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA). O acidente ocorreu na sexta-feira (17/11) e deixou uma mulher morta e cinco pessoas feridas. O Correio obteve acesso ao vídeo, que registrou o momento exato do impacto.

O acidente ocorreu exatamente às 16h20 de sexta-feira. O cobrador do ônibus, Julio Botelho Fernandes, 28 anos, aparece sentado. Ele parece notar que há algo de errado e, em poucos segundos, se levanta e pula a roleta, na tentativa de se proteger. Outro passageiro que sentava na parte fronteira do ônibus também pula.

O momento da batida é assustador e mostra os destroços causados pela colisão. O cobrador e outra pessoas permanecem internados no hospital. Uma passageira, identificada como Julia de Albuquerque Violato, 37, foi arremessada do ônibus e teve o corpo dilacerado. Julia foi velada na manhã desta segunda-feira (20/11) sob forte clima de tristeza e pedidos por Justiça.

Ao Correio, a irmã do cobrador Julio contou que o trabalhador apresenta melhoras. “Após a tomografia, o neurologista achou melhor repetir os exames na quarta-feira, antes de extubar pois ainda está com edema. Tiraram a tala do braço dele hoje. Deus é maravilhoso”, disse.

As outras vítimas são: Nildete Antunes Vitor, 58 anos, (apresentava corte profundo do lado direito da cabeça, fraturas no braço esquerdo e clavícula direita); Janderson Rodrigues da Costa, 47, (tinha ferimentos na face e nos braços); e o motorista Pedro Domiense Campos, 42, (estava em estado de choque e em crise nervosa). O caso é investigado pela 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro).