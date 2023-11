Acidente com trem e ônibus no SIA

Um vídeo gravado por pessoas dentro de um carro flagrou o exato momento em que um trem de carga bate em um ônibus que estava parado em cima dos trilhos no Setor de Indústrias de Abastecimento (SIA), região administrativa do Distrito Federal. Nas imagens, é possível observar o maquinista acionando o alerta ao perceber o veículo de transporte coletivo passando pelo local. As imagens mostram ainda que o trem acaba arrastando o ônibus pela traseira após colidir.

O acidente que ocorreu na tarde desta sexta-feira (17/11), deixou uma mulher morta e cinco pessoas feridas. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar atendimento. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das cinco pessoas transportadas ao hospital e nem a identificação da vítima que faleceu.

De acordo com populares, o ônibus estava em cima da linha do metrô quando o sinal fechou e não deu tempo de o condutor sair de cima da pista. Em nota, a assessoria de imprensa da Auto Marechal lamentou o acidente ocorrido.









“Nossos assistentes sociais e psicólogos estão comprometidos em acompanhar de perto o caso, assegurando toda a assistência necessária às vítimas e seus familiares. Informamos que colaboraremos integralmente com as investigações em andamento e aguardaremos o resultado da perícia para esclarecer os detalhes desse trágico incidente. Estamos dedicados a prestar total transparência e apoio neste momento difícil”, disse a empresa.